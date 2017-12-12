Dolar Haftaya Sakin Başladı, Hareketlenmek İçin TCMB’den Karar Bekliyor!
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Dolar Haftaya Sakin Başladı, Hareketlenmek İçin TCMB’den Karar Bekliyor!


Dolar Haftaya Sakin Başladı, Hareketlenmek İçin TCMB’den Karar Bekliyor!
Dolar Haftaya Sakin Başladı, Hareketlenmek İçin TCMB’den Karar Bekliyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-12 Saat: 20:29:38
Anasayfa Altın&Döviz Dolar Haftaya Sakin Başladı, Hareketlenmek İçin TCMB’den Karar Bekliyor!

olar diğer haftalara oranla bu hafta, haftaya oldukça sakin başladı.

Dolar diğer haftalara oranla bu hafta, haftaya oldukça sakin başladı. Bu hareketsizlik göz önüne alınarak yapılan yorumlar ise, doların hareketlenmek için Merkez Bankası’nın faiz kararını beklediği yönünde.

Piyasaların açılmasıyla beraber hareketlenen dolar geçtiğimiz hafta 3,94 seviyesine kadar çıktı. ABD’den gelen olumsuz gelişmeler sonucunda değer kaybeden dolar, 3,83 TL bandında tamamlanmıştı. Dolar bu hafta da hareketsizliğine devam etti. Haftanın ilk günü kayda değer bir gelişme göstermeyen dolar, günü aynı kapattı.

Dolar Merkez Bankalarının Kararlarını Bekliyor!

Finans uzmanları, FED’den ve TCMB’den gelecek olan faiz kararının doların geleceğini etkileyeceğini düşünüyor. Bu etkinin oldukça önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, doların şu anki seyrinin kararlar gelene kadar devam edeceğini söylüyor.

Dolar Salı günü sabahını 3,83 civarında açtı. Akşama kadar da bu seyir aynı oranda devam etti. Piyasaların kapanmasıyla birlikte aynı oranı koruyan doların yanı sıra Erup, 4,5 TL’den piyasada işlem gördü.

Doların bu sakin bekleyişinin ardındaki neden merkez bankalarından gelecek olan faiz kararı. Amerika’nın Merkez Bankası FED faiz kararını yarın açıklayacak. Bu açıklamanın ardından da TC Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacak.

Yapılan anketlere göre, TCMB 14 Aralık yani iki gün sonra yapacağı toplantıda faiz kararını artıracak. Bu artış beklentileri ise totalde yüz baz puan yoğunluğunda hesap ediliyor. Bu gelişmelerin ardından dolar seviyesindeki net tavrını Perşembe günü, yani TCMB’nin faiz kararını açıklamasının ardından ortaya koyacak. 

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