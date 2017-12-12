Dünyadaki Silah Satışında Artma Yaşandı! 2010 Yılından Sonra İlk Kez!
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Dünyadaki Silah Satışında Artma Yaşandı! 2010 Yılından Sonra İlk Kez!


Dünyadaki Silah Satışında Artma Yaşandı! 2010 Yılından Sonra İlk Kez!
Dünyadaki Silah Satışında Artma Yaşandı! 2010 Yılından Sonra İlk Kez! Seda Polat - Tarih: 2017-12-12 Saat: 20:47:53
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Dünya üzerinde silahlanmaya karşı büyük bir yarış başladı.

Dünya üzerinde silahlanmaya karşı büyük bir yarış başladı. Dünya üzerinde yer alan en büyük 100 savunma şirketinin satışlarından elde edilen verilere göre 2016 yılında gerçekleştirilen askeri hizmet ve silah satışında %2’ye yakın artış yaşandı. Satışlar 374.8 milyar dolara ulaştı.

Her sene açıklanan rapora göre, 100 savunma şirketi 2016 yılında tam 374.8 milyar dolarlık askeri ekipman ve hizmet ile silah satışı gerçekleştirdi.

Bu şirketler 2010 yılından bu yana ilk defa bir önceki yıla göre satışlarını artırdı. Satışlar 2002 yılına göre tam %38 oranında bir artış gösterdi. 2010 yılına göre ise %1,9 oranında artış yaşandı.

Gelen rapora göre en fazla askeri hizmet ve silah satan ülke Amerika oldu. ilk 100 şirketin içerisinde tam 38 Amerikan şirketi yer alıyor.

ABD’li şirketler dünya çapında %57,9 oranında silah satışı gerçekleştiriyor. Bu orana göre ABD’li şirketler 2016 yılında %4’lük bir artış kaydetti ve satışları 217.2 milyar dolara ulaştı. Bu şirketler arasında en fazla satışı yapan ABD’li şirket, dünya çapındaki en büyük silah şirketi olarak da bilinen Lockheed Martin oldu.

Türk Şirketlerinin Silah Satışlarında da Artış Var!

Avrupa’da en fazla silah satışı yapan ülkelerin başında tabi ki İngiltere geliyor. İlk yüz listesinde tam 8 İngiliz Şirketi bulunuyor.

Silah artışları yaşanırken bazı ülkelerin silah satışlarında da düşme yaşanıyor. İtalya ve Fransa’nın silah şirketlerinin satışlarında düşüşler olduğu belirtiliyor.

Türkiye’deki silah satışlarında ise artma yaşanıyor. Gelen rapora göre Türk şirketlerinin satışlarında %27.6 oranında artış kaydedildi. 

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