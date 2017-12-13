Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor
Advert Advert Advert


Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor


Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor
Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-13 Saat: 08:07:49
Anasayfa Eko Gündem Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni yıl ile birlikte pasaport ücretlerine de yeniden değerleme oranında zam geliyor.

Yeni yıl zamları da beraberinde getiriyor. Bakanlar Kurulu konu ile ilgili değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu tüm vergi, harç ve cezalara yeniden değerleme oranında zam gerçekleşecek.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında gerçekleştirilen zamlı pasaport ücretleri 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak. Pasaport başvurularını bu tarihten önce yapanlar zamlı tarifelerden etkilenmeyecek.

Pasaport Ücretleri Ne Kadar Olacak?

2017 yılı için bir yıllık geçerliliği olan pasaportlarda harç tutarı 175,5 lira. Yeni yıl ile harca 25,8 lira zam yapılacak ve 201,3 lira olacak.

2 yıl geçerliliği olan pasaportların ücreti ise 286,40 liradan 328,50 liraya yükselecek.

3 yıl geçerliliği olan pasaport ücretleri 406,70 liradan 446,48 liraya yükselecek.

4 yıldan uzun süreli pasaport almak isteyenlerin ödeyeceği tutar ise 573,10 liradan 657,40 liraya yükselecek.

En uzun süreli pasaport 10 yıl olarak veriliyor. 10 yıllık pasaportların maliyeti de 657,40 lira. Zamdan etkilenmeden pasaport almak isteyenler en kısa sürede Emniyet Müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini başlatabilir.

Öğrenciler Harç Ödemeden Pasaport Alabiliyor

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bir düzenleme ile 25 yaşın altındaki öğrencilerin belirli süreli pasaportları ücretsiz olarak alması sağlanmıştı. Bu kapsamda lise ve üniversite öğrencileri pasaport harcı yatırmadan işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

 

zam pasaport ücretleri pasaporta zam
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek