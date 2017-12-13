Pasaport Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni yıl zamları da beraberinde getiriyor. Bakanlar Kurulu konu ile ilgili değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu tüm vergi, harç ve cezalara yeniden değerleme oranında zam gerçekleşecek.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında gerçekleştirilen zamlı pasaport ücretleri 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olacak. Pasaport başvurularını bu tarihten önce yapanlar zamlı tarifelerden etkilenmeyecek.

Pasaport Ücretleri Ne Kadar Olacak?

2017 yılı için bir yıllık geçerliliği olan pasaportlarda harç tutarı 175,5 lira. Yeni yıl ile harca 25,8 lira zam yapılacak ve 201,3 lira olacak.

2 yıl geçerliliği olan pasaportların ücreti ise 286,40 liradan 328,50 liraya yükselecek.

3 yıl geçerliliği olan pasaport ücretleri 406,70 liradan 446,48 liraya yükselecek.

4 yıldan uzun süreli pasaport almak isteyenlerin ödeyeceği tutar ise 573,10 liradan 657,40 liraya yükselecek.

En uzun süreli pasaport 10 yıl olarak veriliyor. 10 yıllık pasaportların maliyeti de 657,40 lira. Zamdan etkilenmeden pasaport almak isteyenler en kısa sürede Emniyet Müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini başlatabilir.

Öğrenciler Harç Ödemeden Pasaport Alabiliyor

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bir düzenleme ile 25 yaşın altındaki öğrencilerin belirli süreli pasaportları ücretsiz olarak alması sağlanmıştı. Bu kapsamda lise ve üniversite öğrencileri pasaport harcı yatırmadan işlemlerini gerçekleştirebiliyor.