S-400 Füzeleri İçin Rusya Finansman Sağlayacak
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S-400 Füzeleri İçin Rusya Finansman Sağlayacak


S-400 Füzeleri İçin Rusya Finansman Sağlayacak
S-400 Füzeleri İçin Rusya Finansman Sağlayacak Hatice Demir - Tarih: 2017-12-13 Saat: 08:39:04
Anasayfa Eko Gündem S-400 Füzeleri İçin Rusya Finansman Sağlayacak

Rusya S-400 karadan havaya füze sistemi anlaşması dahilinde Türkiye’ye kısmi finansman sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcılarından Vladimir Kozhin Rusya’nın Türkiye’ye satışını gerçekleştireceği S-400 füzeleri ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Bir yıldan uzun bir süredir iki tarafın karşılıklı görüşmeler ile devam ettiği S-400 füzelerinin alım anlaşmasında son noktaya geldiklerini ifade eden Kozhin, Rusya’nın anlaşma kapsamında Türkiye’ye kredi sağlayacağını dile getirdi.

Putin ve Erdoğan Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Ankara’da bir araya gelerek konu hakkında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Putin anlaşmada son noktaya gelindiğini ve kredi anlaşmasının imzaya hazır olduğunu dile getirdi.

ABD ve bazı NATO müttefikleri tarafından S-400 füzelerinin ittifakın savunma sistemlerine entegre edilmemesi nedeni ile bu anlaşmaların bir tehlike olarak görüldüğünü dile getiren Kozhin, Rusya’nın sağlayacağı finansmanın füzelerin maliyetini kısmen karşılayacağını da sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Açıklamıştı

22 Kasım tarihinde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından açıklanan S-400 füze alımı anlaşmasında Türkiye iki adet S-400 uzun menzilli füze ve hava savunma sistemi tedarik edecek. Ayrıca üçüncü bir füze için de opsiyon alınacak. Sistemin ilk teslimatlarının ise 2019 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Kozhin ise anlaşma süreci ile ilgili faiz ve teknik sorunların görüşülmekte olduğunu beyan ederken konunun Maliye Bakanlıkları nezdinde ele alındığını da ekledi.

 

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