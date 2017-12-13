Eski MB Başkanı Yılmaz: 100 Liranın Değeri 35 Liraya Düştü

Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz Türk Lirasından 6 sıfır atıldığı 2005 yılındaki 100 liranın bugün mevcut satın alma gücünün 35 lira seviyesine düştüğünü söyledi. Sürdürülebilir ve hızlı bir büyüme isteyen yönetimlerin öncelikle fiyat istikrarını sağlaması gerektiğini belirten Yılmaz enflasyonun kul hakkı olduğunu ifade etti. Devletin asli görevlerin birinin ülkenin para biriminin itibarını korumak olduğunu belirten Yılmaz bu konuda atılması gereken birçok adım olduğunu dile getirdi.

Enflasyon Kul Hakkıdır

Vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek ve bağlı oldukları devletin para birimini en üst seviyeye taşıyabilmek görevi bulunan hükümetin bu konudaki hizmetlerinde sorun olduğunu dile getiren Yılmaz enflasyon konusundaki eleştirilerini dile getirdi. Yılmaz enflasyon kul hakkıdır, diyerek bu alanda devletin acilen müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Paramızın İtibarı Kayboldu

Yılmaz yaşanan gelişmelerin paramızın itibarının kaybolmasına neden olduğunu ifade ederken ülke olarak yaşanan olaylardan tecrübe almadığımızı belirtti. 2001 krizine giden süreçte bankalarda yer alan mevduatın büyük bir çoğunluğunun yabancı para birimlerinden olduğunu ifade eden Yılmaz o dönemde mecburiyetten kira, maaş, ödemeler yabancı para ile yapılmak zorunda kalıyordu, dedi. O dönemde dolae ve Euro gibi yabancı para birimlerinin sahibi olan ülkelere gönüllü olarak vergi verdiğimizi dile getiren Yılmaz elde ettiğimiz senyoraj gelirlerini bile bu ülkelere aktardığımızı söyledi. Yılmaz bir ülkenin parasının itibarı kayboldukça dolarizasyona mahkum duruma gelir diyerek hükümetin en kısa zamanda bu konuda daha önemli adımlar atması gerektiğinin de altını çizdi.