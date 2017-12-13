Eski MB Başkanı Yılmaz: 100 Liranın Değeri 35 Liraya Düştü
Advert Advert Advert


Eski MB Başkanı Yılmaz: 100 Liranın Değeri 35 Liraya Düştü


Eski MB Başkanı Yılmaz: 100 Liranın Değeri 35 Liraya Düştü
Eski MB Başkanı Yılmaz: 100 Liranın Değeri 35 Liraya Düştü Hatice Demir - Tarih: 2017-12-13 Saat: 09:00:42
Anasayfa Eko Gündem Eski MB Başkanı Yılmaz: 100 Liranın Değeri 35 Liraya Düştü

Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz 6 sıfırdan bu yana 100 liranın değerinin 35 liraya düştüğünü belirtti.

Merkez Bankası Eski  Başkanı Durmuş Yılmaz Türk Lirasından 6 sıfır atıldığı 2005 yılındaki 100 liranın bugün mevcut satın alma gücünün 35 lira seviyesine düştüğünü söyledi. Sürdürülebilir ve hızlı bir büyüme isteyen yönetimlerin öncelikle fiyat istikrarını sağlaması gerektiğini belirten Yılmaz enflasyonun kul hakkı olduğunu ifade etti. Devletin asli görevlerin birinin ülkenin para biriminin itibarını korumak olduğunu belirten Yılmaz bu konuda atılması gereken birçok adım olduğunu dile getirdi.

Enflasyon Kul Hakkıdır

Vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek ve bağlı oldukları devletin para birimini en üst seviyeye taşıyabilmek görevi bulunan hükümetin bu konudaki hizmetlerinde sorun olduğunu dile getiren Yılmaz enflasyon konusundaki eleştirilerini dile getirdi. Yılmaz enflasyon kul hakkıdır, diyerek bu alanda devletin acilen müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Paramızın İtibarı Kayboldu

Yılmaz yaşanan gelişmelerin paramızın itibarının kaybolmasına neden olduğunu ifade ederken ülke olarak yaşanan olaylardan tecrübe almadığımızı belirtti. 2001 krizine giden süreçte bankalarda yer alan mevduatın büyük bir çoğunluğunun yabancı para birimlerinden olduğunu ifade eden Yılmaz o dönemde mecburiyetten kira, maaş, ödemeler yabancı para ile yapılmak zorunda kalıyordu, dedi. O dönemde dolae ve Euro gibi yabancı para birimlerinin sahibi olan ülkelere gönüllü olarak vergi verdiğimizi dile getiren Yılmaz elde ettiğimiz senyoraj gelirlerini bile bu ülkelere aktardığımızı söyledi. Yılmaz bir ülkenin parasının itibarı kayboldukça dolarizasyona mahkum duruma gelir diyerek hükümetin en kısa zamanda bu konuda daha önemli adımlar atması gerektiğinin de altını çizdi.

Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz paranın değeri enflasyon
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek