Demir Fiyatları İnşaatçıları Batıracak

İnşaat sektöründe uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye’de uzun yıllardan bu yana geliştirilen projeler ile ekonomideki canlılığı sağlayan sektörün inşaat olduğu belirtilerek sektörün ülkemiz için öneminin altı çizildi.

Her ne kadar son yıllarda inşaat sektörün gerçekleştirilen atak ve yatırımlar ile ülkenin büyüme rakamlarının da güçlenmesinin sağlanmasına rağmen bu sektörün kendi içinde önemli sorunları olduğunu ifade eden Özyurt bu sorunların en kısa zamanda aşılması için hükümetin yardımını istediklerini ifade etti.

Demir Fiyatlarında Yüzde Yüze Varan Artış

Sektörde yer alan neredeyse tüm firmaların demir fiyatları nedeni ile bu sene önemli sorunlar yaşadıklarını ifade eden Özyurt son 9 ay içerisinde demir fiyatının yüzde 90’a varan oranlarda arttığını ifade etti. Beton konusunda da yüzde 40 civarında bir artışın fiyatlara yansıyacağını tahmin ettiklerini belirten Özyurt bir inşaata başlarken farklı bitirirken çok daha farklı maliyetler ile iş yaptıklarını belirterek önlerini göremedikleri için tedirgin olduklarını ifade etti. Artan maliyetler karşısında hem firmaların hem de devletin tedbir alması gerektiğini ifade eden Özyurt yakın zamanlarda birçok inşaat firmasının el değiştirebileceğini ve artan demir fiyatları nedeni ile inşaatların yarım kalmasının söz konusu olabileceğini söyledi.

KDV Muafiyeti Getirilebilir

Demir fiyatlarındaki artışın KDV muafiyeti yöntemi ile en azından bir süreliğine rahatlatılabileceğini ifade eden Özyurt aynı yöntemin tapu harçlarında da başarı ile uygulandığını söyledi.