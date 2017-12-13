Tüm İşlemlerin Tek Kart İle Gerçekleştirilebileceği Türkiye Kart Geliyor
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Tüm İşlemlerin Tek Kart İle Gerçekleştirilebileceği Türkiye Kart Geliyor


Tüm İşlemlerin Tek Kart İle Gerçekleştirilebileceği Türkiye Kart Geliyor
Tüm İşlemlerin Tek Kart İle Gerçekleştirilebileceği Türkiye Kart Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-13 Saat: 09:32:34
Anasayfa Eko Gündem Tüm İşlemlerin Tek Kart İle Gerçekleştirilebileceği Türkiye Kart Geliyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yakında PTT’den alınabilecek Türkiye kart ile tüm işlemlerin gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Tek bir kart ile tüm işlemlerinizi halletmek istemez miydiniz? Otobüse binmek, bankadan para çekmek ya da müze ziyaretlerinizde girişte kullanmak için tek bir kart olması ne kadar güzel olurdu değil mi? İşte dünyada bir örneği daha olmayan bir sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlayacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında yeni bir kart uygulamasına geçilmesinin planlandığı belirtilerek projenin isminin de “Türkiye Kart” olduğu açıklandı.

PTT’den Alınabilecek

Bakan Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamasında PTT’nin 4 bin 600 noktası üzerinden bu kartın alınabileceğini belirterek herhangi bir kredi kartı ile yapılabilen bütün işlemlerin bu kart ile de yapılabileceğini, tüm Türkiye genelinde toplu taşıma araçlarında kullanılabilmesi için belediyeler ile görüşme yapıldığını ve milli park, müze ve ören yerlerine girişte dahi geçerli olacağını ifade etti. Türkiye’nin tüm şehirlerinde metro ve belediye otobüslerinin kullanılabileceği bir sistemin önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Bakan Arslan bu çalışmanın vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Dünyada Örneği Çok Az

Proje ile ilgili çalışmalarda hassasiyet ile çalıştıklarını ifade eden Arslan 2018 yılı içerisinde hizmete sunmayı planladıkları bu kart ile dünya genelinde bir ilke imza atacaklarını da ifade ederek ilerleyen dönemlerde bu teknolojinin bir ihraç unsuru olarak da değerlendirilebileceğini belirtti. Arslan birçok ülkenin böyle bir sisteme ihtiyacı olduğunu söyleyerek bu ülkeler ile de görüşmelere başlanabileceğinin işaretini verdi.

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