13.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
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13.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler


13.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
13.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler Hatice Demir - Tarih: 2017-12-13 Saat: 09:45:35
Anasayfa Altın&Döviz 13.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Dolar kurunda sakin seyir bugün de devam ediyor. Dolar güne 3,84 seviyesinden başladı.

Dolar kurunda geçen hafta yaşanan düşüş eğilimi bu hafta yerini sakin bir seyre bıraktı. Kur gün içerisinde ufak rakamlarda aşağı yukarı hareket etse de sonuç çok fazla değişmiyor. Genel olarak beklentiler ise Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) gerçekleştireceği faiz kararına yönelmiş durumda. FED’in bugün gerçekleştireceği toplantıda uzmanlar çeyrek puanlık bir faiz artışı yapılmasına kesin gözü ile bakıyor. Karar Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak. FED kararının açıklanması ile birlikte yeni yıla ilişkin faiz politikasına dair ipuçlarının da verilmesi bekleniyor.

Yatırımcılar tarafından takip edilen bir diğer konu ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği toplantı. Merkez Bankası tarafından yapılacak toplantıya dair netleşmiş bir beklenti oluşmuş olmasa da 100 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirilmesinin ihtimaller arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8479’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8400 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak yatay seyrine devam eden Euro dün 4,5191 liradan kapanmıştı. Euro kuru bugün güne 4,5169’dan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı seyir paritenin 1,1762 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin 16727 dolardan alıcı buluyor.

BIST 100 Endeksi

Dün 109156 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %0,10 puanlık bir düşüş ile 109049 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 153,16 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 250,42 liradan başladı.

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