Bitcoin İşlemleri İnceleme Altına Alınacak

Son dönemlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan kripto paraları devlet inceleme altına aldı. Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası tarafından inceleme altına alınan kripto paralar için vergilendirme gündeme girdi. Fakat mevcut vergi sistemimize göre bir kazançtan vergi alınabilmesi için o kazancın adının konulabilmesi gerekiyor. Bu çalışma kapsamında Maliye Bakanlığı kripto paralara isim konulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankasından yardım talep etti.

SPK Menkul Kıymet Olarak Değerlendirilmesine Karşı

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk kripto paralara isim verilmesinin vergilendirme için ana koşul olduğunu ifade ederek seçenekler arasında emtia, menkul kıymet ya da para bulunduğunu ancak Bitcoin’in SPK tarafından menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğini belirttiğini söyledi.

Arkasında bir devlet daha doğru bir tanım ile bir devletin merkez bankası olmayan Merkez Bankası uzmanları tarafından Bitcoin’in para olarak da değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada henüz net olmamak ile birlikte büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde emtia olarak kripto paraların değerlendirileceği ifade edildi.

Emtia Olması Durumunda Hem KDV Hem Gelir Vergisi

Bitcoin’in emtia olarak değerlendirilmesi durumunda katma değer vergisi ve de gelir vergisine tabi olacağını dile getiren Ertürk 2017 yılı açısından yapılan değerlendirmede 24 bin liradan fazla arizi kazanç elde edilmesi durumunda kişinin vergilendirildiğini ifade etti. Sürekli Bitcoin alım satımı gerçekleştirerek para kazanan kişilerin buradan elde ettiği kazançlarını Gelir Vergisi kapsamında ödemek durumunda olduğunu ifade eden Ertürk bu konudaki çalışmaların kısa sürede neticeleneceğini sözlerine ekledi.