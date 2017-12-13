LC Waikiki’nin Yeni Yıl Hedefleri Yüzde 33 Büyüme, 16 Milyon Lira Ciro!
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LC Waikiki’nin Yeni Yıl Hedefleri Yüzde 33 Büyüme, 16 Milyon Lira Ciro!


LC Waikiki’nin Yeni Yıl Hedefleri Yüzde 33 Büyüme, 16 Milyon Lira Ciro!
LC Waikiki’nin Yeni Yıl Hedefleri Yüzde 33 Büyüme, 16 Milyon Lira Ciro! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-13 Saat: 10:31:35
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Türkiye’nin en çok tercih edilen giyim markaları arasında yer alan LC Waikiki, yeni yıl hedeflerini belirledi. 2018’de yüzde 33’lük büyümeyle hem cirosunu hem de istihdama katkısını artırmayı hedefleyen firma, 2017 yılını 12 milyar 200 milyon liralık ciro ile sonlandırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen giyim markaları arasında yer alan LC Waikiki, yeni yıl hedeflerini belirledi. 2018’de yüzde 33’lük büyümeyle hem cirosunu hem de istihdama katkısını artırmayı hedefleyen firma, 2017 yılını 12 milyar 200 milyon liralık ciro ile sonlandırmayı hedefliyor.

“2017’de Yüzde 30 Büyüdük”

LC Waikiki’nin hedeflerini açıklayan şirketin yönetim kurulu başkanı, 2018 yılındaki ciro hedeflerinin 16 milyar 200 milyon lira olduğunu kaydetti. Büyümedeki hedeflerininse yüzde 33 olduğunun altını çizdi. Şirketin bu sene, 2016 yılına kıyasla yüzde 30’a varan oranda büyüdüğüne vurgu yapmayı ihmal etmedi.

120 Yeni Mağaza Açılışı Yapılacak

Vahap Küçük’ün açıklamasında pazarın genişletileceğine yönelik sinyallerde vardı. Küçük 2018’de 12 farklı ülke pazarına daha gireceklerini, ihracatın toplamda elli ülkeye ulaşacağı belirtildi. Yurtdışındaki mağazalarına yenilerini ekleyeceklerini aktaran yönetim kurulu başkanı, açılacak satış noktası sayısının 120 tane olduğuna değindi. “LC Waikiki 2018’de yurtdışı mağaza sayısını bine yükseltmiş olacak” diyen Küçük, önümüzdeki yıl yapılacak ihracatın 825 milyon dolar olarak belirlendiğini dile getirdi. Bu yılın sonunda ulaşacakları ihracatınsa 600 milyon dolar olduğuna vurgu yaptı.

42 Bin Kişiye İş Kapısı Aralıyor

İstihdama olan katkılarına yönelik bilgiler aktaran Küçük, yurt genelinde sahip oldukları mağaza sayısının şuan itibariyle 469 adet olduğunu, yurtdışındaki satış noktalarınınsa 364 adet olduğunu kaydetti. Toplamda 833 satış noktasıyla hizmet verdiklerine işaret ederek, “Bünyemizde çalışan sayısı 42 bin kişiyi buldu. 2018 yılında yeni istihdamlar 8 bine yakın olacak. Yılın sonunda personel sayımız 50 bin ve üzerine çıkmış olacak” dedi. LC Waikiki’nin önümüzdeki beş yıllık zaman diliminde 500 satış noktasıyla hizmet vereceğine değinen Küçük, 2023’teki ciro hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu kaydetti. 

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