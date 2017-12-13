Benzine Yeni Zam! Benzin Zammı Ne Kadar?

Araç sahipleri güne yine benzine zam haberiyle başladı. PÜİS tarafından yapılana açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Benzin zammı ne kadar olacak? Zam pompalara ne zaman yansıyacak? Detaylar haberimizde…

Benzin Zammı Kapıda!

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 11 kuruşluk indirime ev sahipliği yapan benzinin litre fiyatına bu defa zam bekleniyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü seyirden şikayet ederken, PÜİS yine bir zam beklentisi içerisinde olduğunu duyurdu.

Bu Gece Yarısına Dikkat!

Benzinli araç sahipleri dikkat! Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına zam bekleniyor. Zammı 7 ile 9 kuruş arasında beklediğini ifade eden PÜİS, fiyatların 14 Aralık yani bu gece yarısından sonra artacağını öngördü. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın açıklamasında motorin fiyatları da vardı. Sendika motorinin litre fiyatında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını ifade etti. PÜİS bu açıklamayı resmi internet sitesi üzerinden yaptı.

İstanbul’da Ortama Fiyat 5 Lira 57 Kuruş Olarak Bekleniyor

Benzin zammı haberinin gündeme düşmesi sonrasında depolarını daha ucuz doldurmak isteyen vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına koştu. Ucuz fiyatlardan yararlanmak istediklerini, bu nedenle de gece yarısından önde depolarını doldurduklarını aktaran tüketiciler; zammın yüksek olduğunu dile getirmeyi de ihmal etmedi.

Beklenen zam gerçekleşirse, yurt genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında benzinin litre fiyatı yeniden düzenlenecek. Fiyatlar kent ve akaryakıt istasyonlarına göre küçük farklılıklar gösterebilecek. İstanbul genelinde beklenen ortama benzin fiyatı ise 5 lira 57 kuruşa yükselecek.