Narenciyede Talep Patlaması! Yeni Yıl Kutlamaları Üreticiye Yaradı

Yeni yıla sayılı günler kala narenciyeye olan talep artış kaydetti. Narenciye üretiminde ve ihracatında lider kentler arasında yer alan Adana yılbaşı kutlamaları avantajını fırsata dönüştürmeyi başardı.

Adana Narenciye İhracatını Artırdı

Adana’dan gerçekleşen narenciye ihracatına yönelik açıklama yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, narenciye ihracatının üçte birlik bölümünün kentten yapıldığına dikkat çekti. Yurtdışından gelen taleplerin yeni yıl öncesinde yükselişe geçtiğine işaret ederek, “Narenciye ihracatı son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Talep çok yüksek ve ürün bulmakta zorlanıyoruz. Talepteki patlama hem üreticimizin hem de ihracatçımızın yüzünü güldürdü” dedi.

Yıllık Üretim 1 Buçuk Tonu Buluyor

Adana genelindeki narenciye hasadı ise aralıksız devam ediyor. Üreticiler hummalı bir çalışma sergilerken, bir taraftan yurtiçi ihtiyacı karşılamaya çalışıyor diğer taraftan ise yurtdışına ürün yetiştirmeye çalışıyor. Yurt genelinde toplamda üretilen narenciye miktarı 5 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Bu miktarın 1,5 milyon tonluk bölümü ise Adana’da üretiliyor. Kent genelinde yapılan hasadın yüzde 60’lık bölümü ihracat için yurtdışı yolculuğuna çıkıyor. Kalan yüzde 40’lık üretimse iç pazara sunuluyor.

Portakal 50 ile 60 Kuruş Arasında Alıcı Buluyor

Adana’nın narenciye ihracatı hakkında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı ihracatın, Rusya, Ukrayna, Balkanlar ve Avrupalı ülkelerde yoğunlaştığını ifade etti. Greyfurtun ise G. Afrika’dan Çin’e kadar geniş bir coğrafyaya ihraç edildiğine değindi. İhracat fiyatlarının portakalda 50-60 kuruş, mandalinadaysa 70 kuruşla 1 lira 50 kuruş arasında değiştiğini belirtti. Üreticinin bu fiyatlardan memnun olduğunu söyleyerek, “Çiftçimiz bu yıl tüm ürünü satacak. Dallarda meyve kalmayacak” şeklinde konuştu.