Lüfer Değil Altın! Kilo Fiyatı 155 Lira!

Av yasağı sona ereli aylar oldu. Buna rağmen lüfer fiyatları bir türlü gerilemedi. Lüfer tutkunları kilo fiyatının 155 lira olmasından dert yanarak, “Altının fiyatı bile 153 lira” dedi.

Lüferin Fiyatı Cep Yakıyor

Balık sezonu bu yıl beklendiği gibi geçmiyor. Hamsinin fiyatı 20 liradan devam ederken, lüferin kilo fiyatı 155 lirayla cep yakıyor. Fiyatların ürün azlığı nedeniyle yüksek olduğunu söyleyen balıkçılar, fiyatların yüksek olmasından tüketiciler kadar kendilerinin de rahatsızlık duyduğunu belirtiyor.

Yeni Sezonda Deniz İstenen Bereketi Vermedi

Çanakkaleli bir balıkçı esnafı fiyatların yüksek olduğunu, denizdeki bereketin şimdilik tezgahlara yansımadığını ifade etti. Volkan Kaşıkçı adlı esnaf, sezonun başından bu yana balıkçıların kasalar dolusu balıkla geri dönmediğine işaret ederek, “Palamutta kısa bir süre bolluk yaşadık. İşte o günlerde palamut 5 ile 10 lira arasından satışa sunuldu. Fiyatlar çok geçmeden yine 20 ile 35 TL seviyesine yükseldi. Hamsideki gelişmelerde beklenen gibi olmadı. Hamsinin kilo fiyatı bir hafta öncesinde 10 ile 15 TL arasında değişirken, bugün 20 TL’ye satılıyor. Şu anda en uygun fiyatlı balık istavrit. İstavritin kilogram fiyatı on liradan devam ediyor. Yeni sezonda çinekop ile sarıkanat türleri ise hiç yok. Lüferin fiyatı ise tezgahların şampiyonu durumunda! Lüferin kilogram fiyatı 150 TL ile cep yakıyor” dedi. Vatandaşın lüfer fiyatına tepki verdiğini belirterek, tüketiciler lüferin 150 liralık fiyatına “Altın mı alıyoruz” dediğini aktardı.

Balık tezgahlarındaki değer balıkların fiyatlarına gelince çipuranın kilo fiyatı 30 lira! Tekir ise 40 liradan satışa devam ediyor. Uskumru 35 liradan satılırken, karidesin kilosu ise 30 lirayı buluyor.