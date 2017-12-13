Elektrikli Kamyon Semi’de Siparişler Hızlı! Pepsi 100 Adetlik Sipariş Verdi

Tesla imzalı elektrikli kamyon Semi’ye olan ilgi artarak devam ediyor. Semi sipariş patlaması yaşarken, yeni siparişlere Pepsi markası da dahil oldu. Şirket Semi için 100 adetlik sipariş geçti.

Pepsi, Maliyetleri Semi İle Düşürecek

İçecek devi Pepsi, dağıtım filosuna yönelik yeni bir karar aldı. Şirket akaryakıt maliyetlerini azaltmak adına elektrikli araç kullanımına hız vermeyi planladığını açıkladı. Bu kapsamda elektrikli araç devi Tesla’nın Semi adlı kamyonu için harekete geçen Pepsi, ilk etapta 100 adetlik siparişin Tesla’ya iletildiğini kaydetti.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Semi’nin tanıtımını geçtiğimiz ay içerisinde yapmıştı. Görkemli tanıtımın başrolünde Semi ve şirketin patronu Elon Musk vardı. Elektrikli kamyonun lansmanı ardından dünya lideri birçok şirket, ön sipariş için sıraya girdi. Semi, tanıtımının yapıldığı günden bu yana 267 adetlik sipariş aldı. Semi’ye son siparişi veren firma ise yiyecek ve içecek devi Pepsi olarak açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Pepsi Tesla’dan alacağı elektrikli kamyonları 800 kilometrelik alanda dağıtıma çıkarak. Filodaki elektrikli araçlar üreticilerle satıcılar arasında faaliyet gösterecek.

Pepsi tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin Amerika filosunda toplamda on bin araç bulunuyor. Filonun elektrikli kamyonlarla değiştirileceğini kaydeden şirket, ilk etapta 100 adet sipariş verdiklerini; 2030’a gelindiğinde filonun yüzde 20’lik bölümünü elektrikli araçların kapsayacağını duyurdu.

800 KM. Menzilli Versiyon 180 Bin Dolar

Tesla’nın Semi’sine sahip olmak için alıcıların en az 20 bin dolarlık ön ödeme yapması gerekiyor. Elektrikli kamyonun 480 kilometrelik menzilli seçeneği 150 bin dolardan satışa sunulurken, 800 kilometrelik seçenek ise 180 bin dolar olarak ilan edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kamyon Semi 2019 yılında yollarda olacak.